Monza, 21enne compie un furto emulando la serie tv "Lupin" e fugge: scoperto dai carabinieri e denunciato

Ha rubato in oratorio usando una tecnica "imparata guardando una puntata della serie tv 'Lupin'", si è ferito alle braccia e ha finto di essere stato rapinato, per poi crollare in un pianto liberatorio davanti ai carabinieri. Protagonista della singolare serie di eventi è stato un 21enne, denunciato nel fine settimana dai militari a Besana (Monza-Brianza). La notizia ha fatto il giro del mondo apparendo su testate come The Guardian, Newsweek, Le Figaro e altri siti spagnoli.