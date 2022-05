Monza, 18enne accoltellato nella zona della movida: è grave

Un 18enne è stato accoltellato nella notte a Monza.

È successo dopo l'una in via Bergamo, zona della movida della città lombarda. Il giovane, che ha riportato ferite alla schiena, è stato trasportato all'ospedale San Gerardo in codice rosso. Non è in pericolo di vita. Sul posto è intervenuto il 118 con un'ambulanza, oltre alla polizia.