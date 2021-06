Minaccia rivale in amore che lo ferì 24 anni fa: arrestato

carabinieri

Un uomo di 75 anni, residente nel Comasco, è stato arrestato dai carabinieri per aver minacciato con una pistola un suo vecchio amico di 72 anni, per una disputa amorosa iniziata a colpi di pistola nel 1987. Secondo quanto ricostruito dai militari, allora la moglie del più giovane dei due uomini, entrambi di origine calabrese, lo lasciò per il 75enne. Una "ferita" mai rimarginata evidentemente.