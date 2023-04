Milano, due uomini accoltellati in strada: uno è grave

Violenza a Milano dove due uomini di 41 e 39 anni sono stati accoltellati in strada.

L'aggressione è avvenuta in via Arquà, una traversa di viale Padova, zona alla periferia Nord Est della città. Uno dei due uomini è grave ed è stato portato dal 118 in codice rosso all'ospedale Niguarda. L'altro invece è stato trasferito in codice giallo al Fatebenefratelli. Sul posto è intervenuta la polizia.