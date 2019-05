Milano, toglieva la corrente ai treni della metropolitana: "Vengo da Krypton"

"Vengo da Krypton, è stata un'energia a muovere la mia mano per fermare i treni". Così si è giustificato con la polizia il 29enne che tra sabato e domenica ha bloccato per 9 volte la circolazione delle metropolitane a Milano attivando il dispositivo che disalimenta la linea elettrica. L'uomo è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e, dopo la farneticante spiegazione, accompagnato in ospedale per una visita psichiatrica.