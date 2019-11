Milano, stuprano una giovane dopo la discoteca mentre un amico filma: arrestati

Due cugini, Francesco Ferrara e Antonio Massaro, sono stati arrestati a Milano per aver violentato una giovane dopo una serata in una discoteca nella zona dell'Idroscalo. La violenza sessuale sarebbe avvenuta nell'estate del 2018 e, dopo la denuncia della donna, l'inchiesta ha portato all'esecuzione dell'ordinanza cautelare in carcere per i due, Un minorenne, amico degli aggressori, avrebbe filmato lo stupro con un telefonino.