Milano, spaccio di droga al Parco Sempione: Brumotti preso a sassate

Ancora un'aggressione per Vittorio Brumotti. L'inviato di "Striscia la notizia" ha documentato lo spaccio al Parco Sempione, polmone verde nel centro di Milano, dove, tra famiglie, bimbi in bicicletta e passeggini, decine di pusher offrono cocaina a buon mercato.



Dopo le tantissime segnalazioni dei cittadini esasperati, Brumotti è andato nello storico parco milanese per riappropriarsi del territorio. Accolto dai pusher con insulti e lanci di sassi, l'inviato del programma è stato costretto a chiedere l'intervento dei Carabinieri che sono poi riusciti a identificare gli spacciatori.

Nel trambusto generale, il biker è rimasto stupito da un pusher che mostrava alle Forze dell’Ordine il biglietto da visita del suo avvocato, e ha commentato: "Probabilmente non parliamo di una persona che tira a campare, ma del “soldato” di un’organizzazione molto efficiente".