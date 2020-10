Spaccio a Tor Bella Monaca, minacce e sputi per Vittorio Brumotti

Riprende la crociata di Vittorio Brumotti contro lo spaccio di stupefacenti nelle città italiane. L'inviato di "Striscia la Notizia" documenta in incognito l'attività di pusher e criminali nella periferia est di Roma. "Una vera e propria organizzazione criminale comandata dalla mafia", spiega l'inviato durante il suo "tour" a Tor Bella Monaca.



La sua visita però, anche se richiesta da moltissimi cittadini che vorrebbero "riappropriarsi" del territorio, non è ovviamente ben vista da tutti. "Ti faccio ingoiare la telecamera, pezzo di m...", è la minaccia rivolta a Brumotti. C'è anche chi sputa contro il suo furgone e colpisce il mezzo in movimento con una manata. Tempestivo l'intervento delle forze dell'ordine che hanno perquisito e portato in caserma alcuni spacciatori.