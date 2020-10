Dl Sicurezza, spunta stretta sullo spaccio anche via web

Si inasprisce il Daspo nei confronti degli spacciatori e arriva una norma per contrastare il traffico di droghe via web. Sono due novità che compaiono nell'ultima bozza del dl Sicurezza atteso lunedì in Cdm. Una norma, in particolare, dispone la creazione di un elenco di siti web usati per lo spaccio cui deve essere inibito l'accesso dai fornitori di connettività a Internet: le violazioni sono sanzionate con multe da 50mila a 250mila euro.