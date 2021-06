Milano, sei bambini colti da malore a un campus estivo: non gravi

ansa

Sei bambini tra i sei e i sette anni sono stati colti da malore in un campus estivo a Milano. Per i soccorsi sono arrivate un'ambulanza e un'automedica del 118, con i medici che hanno visitato i piccoli. Alcuni avevano mal di testa e vomito, ma nessuno è stato portato in ospedale e tutti sono invece stati affidati ai genitori. Ignote al momento le cause dei malori.