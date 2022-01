Scontro fra tre auto nel Milanese: cinque feriti, due sono bambini

ansa

Cinque persone, tra cui due bambini di 7 e 10 anni, sono rimaste ferite in un incidente stradale che ha coinvolto tre auto a Locate di Triulzi, in provincia di Milano. Il bimbo più piccolo è stato trasferito in gravi condizioni nell'ospedale di Rozzano, dopo aver riportato traumi multipli ed essere stato trovato in arresto cardio-cirolatorio. La piccola di 10 anni ha invece riportato un trauma all'addome. Ospedalizzati in codice giallo anche due conducenti, un 41enne e un 60enne. In codice verde una donna di 40anni alla guida della terza auto coinvolta.