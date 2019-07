Milano, scattano le nuove tariffe: biglietto metro sale a 2 euro

A Milano scatta il nuovo sistema tariffario. "Cambia il trasporto pubblico per 4,2 milioni di cittadini e 212 Comuni lombardi. Più useremo tutti i mezzi pubblici, più risparmieremo e meno inquineremo", scrive il sindaco Beppe Sala in una lettera aperta ai suoi concittadini. Il biglietto ordinario, ricorda, "aumenta di prezzo, passando da 1,5 a 2 euro. Ma si può viaggiare per 90 minuti su tutti i mezzi, potendo timbrare più volte in metropolitana".