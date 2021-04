Milano "salva" la Sala Venezia: "Sfratto rinviato per 12 mesi, poi vedremo"

"#salviamolasalavenezia": campagna social per salvare dallo sfratto la storica casa del liscio Instagram 1 di 9 Instagram 2 di 9 Instagram 3 di 9 Instagram 4 di 9 Instagram 5 di 9 Instagram 6 di 9 Instagram 7 di 9 Instagram 8 di 9 Instagram 9 di 9 leggi dopo slideshow ingrandisci

Sala Venezia, la storica balera di Milano che rischiava lo sfratto, è salva per almeno 12 mesi, in cui rimarrà affidata alla gestione attuale. Lo ha spiegato il sindaco, Giuseppe Sala. "Ho promesso che me ne sarei occupato e così ho fatto". "Con Prefettura, Questura e Demanio, che ringrazio, abbiamo trovato una via perlomeno per allontanare il rischio di uno sfratto immediato - ha precisato il sindaco: - per almeno 12 mesi Sala Venezia rimarrà affidata alla gestione attuale e in questo periodo lavoreremo insieme per trovare una soluzione definitiva che tuteli i diritti di tutti".