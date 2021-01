Milano, ristoranti clandestini frequentati dai vip: "Sullo scontrino c'è scritto delivery"

All'esterno le saracinesche sono abbassate, ma all'interno di alcuni ristoranti di Milano le misure imposte dal dpcm non vengono rispettate. Alcuni ristoratori continuano dunque a lavorare senza rispettare le leggi: tra i loro clienti ci sono anche vip e calciatori come mostrato da alcune telecamere nascoste di "Live - Non è la d'Urso".

Leggi Anche Lockdown e chiusure: con lo smart working il letto diventa una scrivania

Al momento del conto, sullo scontrino viene registrata la dicitura "Delivery" e per non dare sospetti si esce dal retro. Si brinda alla zona rossa e a chi è a casa nel rispetto delle regole, ma in alcuni casi il cibo non sempre è fresco visti i divieti e lo smercio limitato. Uno degli inviati del programma, infatti, finisce al pronto soccorso per intossicazione