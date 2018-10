Milano, ristorante offre sushi gratis in base al numero di follower su Instagram

Verrà inaugurato l'11 ottobre a Milano il primo ristorante in cui sarà possibile pagare con i follower di Instagram . O meglio non pagare. Due fratelli padovani, Matteo e Tommaso Pittarello, proprietari della catena "This is not a sushi bar", apriranno un nuovo locale in cui offriranno uno o più piatti gratis in base al numero dei seguaci sul social più in voga del momento. "Vogliamo che i clienti giochino con noi - hanno spiegato - e si sentano partecipi del nostro progetto".

Il sistema è molto semplice. Come riportato da La Stampa, si ordina il primo piatto e si pubblica un post su Instagram taggando il ristorante. Poi, in base al numero delle persone da cui si viene seguiti, le modalità cambiano. Da 1.000 a 5mila follower si avrà un piatto gratis in più rispetto a quello già ordinato, da 5mila a 10mila due, da 10mila a 50mila quattro, da 50mila a 100mila saranno otto, oltre 100mila sarà tutto gratis.



L'obiettivo dei due imprenditori non è soltanto quello di attirare grandi influencer, ma anche "chi ha un numero di persone che lo segue infinitamente minore, per esempio mille, e lo stesso può mangiare gratis". Se il sistema ideato funzionerà, i due fratelli avranno un ritorno in pubblicità, e quindi in visibilità, riuscendo così a ottenere "sponsorizzazioni sui canali che oggi rendono meglio: i social network in generale, e in particolare Instagram".