Milano, rissa e lancio di bottiglie in Duomo: 3 denunciati

Rissa in centro a Milano, a pochi passi dal Duomo . Circa trenta persone hanno avuto un litigio e si sono lanciate bottiglie e sedie , per poi scappare. I militari hanno rintracciato tre tunisini (un 18enne e due 17enni), denunciati a piede libero per rissa. Il 18enne, portato in ospedale, è stato dimesso con 8 giorni di prognosi per una ferita alla testa.

"Maxi rissa a Milano, non in periferia ma in centro - ha commentato in diretta Facebook Matteo Salvini -. Non ci sono solo quelli dei centri sociali che fanno casino, ma anche gli imbecilli. E qua non siamo in estrema periferia ma sotto la Madonnina. I tre fermati sono nordafricani, guarda caso".