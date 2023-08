Milano, da giovedì riaprono i parchi dopo la tempesta di luglio

Da domani, giovedì 31 agosto, a Milano riapriranno tutti i parchi che erano stati chiusi da un'ordinanza del sindaco, Giuseppe Sala, dopo i danni provocati dal violento nubifragio del 25 luglio.

In alcune aree potranno rimanere recintate zone ancora critiche ma "il grosso è stato fatto e oltre il 95% sarà fruibile per i cittadini", ha spiegato il primo cittadino incontrando i volontari che hanno dato la loro adesione all'iniziativa lanciata dal Comune per aiutare a ripulire le aree verdi.