Milano, prima statua dedicata a una donna: Cristina Trivulzio di Belgiojoso

A Milano è stata inaugurata la prima statua in città intitolata a una donna. Si tratta di Cristina Trivulzio di Belgiojoso, eroina e filantropa del Risorgimento che partecipò alle Cinque giornate di Milano nel 1848. La statua si trova in piazza Belgioioso ed è stata svelata dal sindaco Giuseppe Sala in occasione dei 150 anni dalla morte della patriota e scrittrice.