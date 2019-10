Milano, pm Greco: "Il 99,9% dei ladri di appartamento è bianco" | "Si investe più in tangenti che in innovazione"

" Il 99,9% dei ladri di appartamento è bianco e lo dico perché a volte si ha un'idea un po' strana del colore della pelle in relazione alla criminalità". Lo ha detto il procuratore di Milano, Francesco Greco , alla presentazione del bilancio sociale 2018 degli uffici giudiziari meneghini. Parlando della nuova legge sul codice rosso , ha aggiunto: "Si tratta di un'ottima legge anche se ha comportato qualche disagio, ma ci stiamo assestando".

"Con riferimento alle modalità di accesso - si legge nel documento - nella grande maggioranza dei casi il metodo utilizzato e' la forzatura della porta di ingresso, mentre meno di frequente gli autori dei furti ricorrono all'accesso tramite balcone o finestra". Alcune indagini svolte nel corso del 2018 "hanno provato l'esistenza di gruppi criminali che hanno raggiunto un notevole grado di specializzazione nel commettere furti in appartamento, ed in particolare hanno dimostrato di avere un'elevata capacità di introdursi anche ai piani piu' alti arrampicandosi sui muri e sui tetti dei palazzi, di aprire rapidamente qualsiasi tipo di serratura e di svaligiare in poco tempo interi appartamenti".

Emergenza corruzione - "A Milano - ha spiegato il magistrato - siamo pieni di procedimenti per corruzione internazionale e vediamo gli effetti negativi, sia nei confronti degli Stati vittime sia nei confronti delle nostre imprese che invece di investire in innovazione, investono in tangenti".