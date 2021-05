Milano, peruviano accoltellato a morte durante una partita di calcetto Ansa 1 di 17 Ansa 2 di 17 Ansa 3 di 17 Ansa 4 di 17 Ansa 5 di 17 Ansa 6 di 17 Ansa 7 di 17 Ansa 8 di 17 Ansa 9 di 17 Ansa 10 di 17 Ansa 11 di 17 Ansa 12 di 17 Ansa 13 di 17 Ansa 14 di 17 Ansa 15 di 17 Ansa 16 di 17 Ansa 17 di 17 leggi dopo slideshow ingrandisci

Un cittadino peruviano di 38 anni è stato accoltellato a morte durante una partita di calcetto. E' accaduto in serata alla periferia di Milano in un centro sportivo in via del Ricordo, nei pressi del quartiere Adriano. La vicenda è ancora da chiarire ma, secondo le prime ricostruzioni, la polizia è intervenuta nella zona dove era stato segnalato un assembramento di sudamericani. La polizia sta sentendo alcuni testimoni.