Milano, notte di terrore per un 31enne: sequestrato e picchiato per avere il pin del bancomat

Portato in un casolare a Cassina de' Pecchi L'indagine era iniziata a Melzo la mattina del 3 ottobre, quando la vittima si era presentata alla stazione dei carabinieri per raccontare le ore di violenza subita. Nella serata del primo ottobre il 31enne aveva incontrato i due stranieri a Cernusco sul Naviglio (le modalità non sono state precisate) e poco dopo era stato costretto a seguirli in una fabbrica abbandonata a Cassina de' Pecchi, dove erano stati raggiunti dai complici italiani.

Prelevato i contanti fino al tetto massimo giornaliero "Mi hanno prima preso il portafogli e poi mi hanno fatto spogliare per evitare che scappassi", ha raccontato agli investigatori. I quattro lo hanno tenuto in trappola per ore, picchiandolo a piacimento e minacciando di ucciderlo lanciandolo dal quarto piano della struttura. In questo modo lo hanno convinto a rivelare loro il pin della carta con cui hanno prelevato i contanti fino al tetto massimo giornaliero, 1.800 euro.

Usati sportelli bancomat e sale giochi Per farlo hanno usato sportelli bancomat ma anche sale giochi, consentendo così ai carabinieri di ricostruire il film della notte attraverso le telecamere in strada e nei locali. Attorno alle 5, poco prima dell'alba, il 31enne è stato liberato dai sequestratori ed è tornato a casa in stato di shock. Nel pomeriggio del primo ottobre sembrava già un brutto sogno ormai passato, ma i quattro sono riapparsi con una chiamata sul suo cellulare.

La denuncia ai carabinieri nonostante le minacce Con il solito elenco di minacce hanno provato a dissuaderlo dal presentare denuncia e per un paio di giorni quelle parole hanno ottenuto il risultato sperato. Ma la mattina del 3 ottobre l'uomo ha trovato la forza per raccontare tutto ai carabinieri della stazione di Melzo che poi lo hanno accompagnato al Policlinico, dove i medici hanno valutato le sue contusioni guaribili in 7 giorni.

Leggi Anche Treviso, 17enne prova a rapinare donna che fa jogging e la colpisce con diverse coltellate

Leggi Anche Violenze e rapine a coetanei, sgominata baby gang nel Milanese

I responsabili fermati tra Vigevano e Milano I militari, coordinati dalla procura milanese, sono partiti proprio da quel numero di telefono utilizzato per le minacce per tracciare con maggiore precisione gli spostamenti del gruppo. Nelle scorse ore è stata eseguita l'ordinanza di custodia cautelare in carcere tra Vigevano (Pavia) e Milano. In tre erano a casa mentre uno dei marocchini senza dimora è stato rintracciato nel quartiere "Satellite" di Pioltello. A casa dell'altro straniero è stato trovato il giubbotto sottratto alla vittima e in tasca c'erano ancora 700 euro in banconote da 50. Gli arrestati, tutti con precedenti, sono ritenuti responsabili a vario titolo di sequestro di persona, rapina, minaccia aggravata, violenza privata, lesioni personali e indebito utilizzo di carte di credito.