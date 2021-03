Violenze e rapine a coetanei, sgominata baby gang nel Milanese

ansa

Cinque ragazzi sono stati prelevati e collocati in comunità dai carabinieri a Solaro, un comune del Milanese, perché ritenuti responsabili di violenze e rapine a coetanei. L'operazione è avvenuta in esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale emessa dal gip del Tribunale per i minorenni di Milano. I cinque devono rispondere a vario titolo dei reati di rapina pluriaggravata con armi, lesioni personali aggravate e ricettazione.