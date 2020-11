Milano, non lenì le sofferenze di un ergastolano malato terminale: dottoressa condannata per lesioni

ansa

Una dottoressa è stata condannata a 6 mesi dal Tribunale di Milano per "lesioni" nei confronti di un ergastolano che morì poi all'ospedale San Paolo nel dicembre del 2014. All'epoca responsabile del reparto della sezione di alta sicurezza del carcere di Opera, la donna era imputata per non aver diagnosticato in tempo un tumore di cui era affetto il detenuto e per non aver nemmeno applicato la corretta "terapia del dolore" per lenire le sue sofferenze.