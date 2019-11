Milano, ergastolano in permesso premio accoltella 79enne

Antonio Cianci, 60 anni, condannato all'ergastolo per l'uccisione di tre carabinieri, avvenuta a Melzo (Milano) nell'ottobre del 1979, ed oggi detenuto nel carcere di Bollate, durante un permesso premio ha accoltellato un 79enne. E' accaduto nel parcheggio sotterraneo dell'ospedale San Raffaele, nel capoluogo lombardo. L'uomo raggiunto con un fendente alla gola è in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.