Milano, nei bar e ristoranti che non chiedono il Green pass

A meno di una settimana dall'entrata in vigore del Super Green pass, a seguito del quale non varrà più il tampone ma bisognerà dimostrare di essere guariti o vaccinati, le telecamere nascose di "Zona Bianca" testano il controlli in alcuni locali di Milano. Dai bar ai ristoranti sono diversi i gestori che chiudono un occhio sul certificato sanitario dei propri clienti e, in alcuni casi, sembrano addirittura non chiederlo neppure.

"Ci sono i controlli?", chiede l'inviata del programma di Rete 4. "All'inizio c'erano, adesso no", risponde un barista che aggiunge: "Possiamo mica stare a fare i controlli con i mitra?".

Dal 6 dicembre, però, per i cittadini sarà obbligatorio esibire il Green pass per salire sui mezzi pubblici, anche se in questo caso basterà solo il tampone. E lì i controlli come saranno organizzati?

"Sono oltre 800mila, i cittadini che utilizzano la metropolitana a Milano", spiega un controllore che considera: "Sarà impossbile fare un controllo all'ingresso e per il momento - conclude - non abbiamo avuto ancora disposizioni su come procedere".