Milano, mascherati da supereroi regalano uova di Pasqua ai bimbi malati

Per i piccoli ospiti della clinica De Marchi di Milano le uova di cioccolato sono arrivate dalle finestre dalle mani dei supereroi. Gradita sorpresa di Pasqua per i 50 bimbi malati del Policlinico e i sanitari: muratori e tecnici acrobati, travestiti da Uomo Ragno e Batman, si sono calati dal tetto della struttura per regalare un centinaio di uova. L'iniziativa rientra nel progetto "Un ospedale mica male", in cui la Fondazione De Marchi è impegnata.