Milano, la testimonianza di un ristoratore: “Ricavi da 2mila a 200 euro al giorno”

"Guadagno il 90% in meno. Sono passato da 2mila a 200 euro di ricavi al giorno". Sono le parole di un ristoratore di Milano, titolare di 10 esercizi commerciali tra bar e ristoranti, che in collegamento a "Mattino Cinque", dichiara: "A noi conviene stare chiusi".

Il ristoratore, Fabio Ionà, spiega che al momento molti dei suoi negozi sono chiusi. Nel periodo di emergenza, per quanto ha potuto, ha continuato con il delivery e adesso ha riaperto il bar. "Prima preparavamo sette chili di caffè e più di 200 brioche al giorno. E da 11 dipendenti adesso ce n'è solo uno". Fabio racconta come tira avanti in questo periodo, tra le difficoltà per pagare le spese e la possibilità sempre più certa di non riuscire a riaprire molte delle sue attività.