Milano, la protesta delle partite Iva: “Vogliamo ripartire con dignità"

Sono arrivati a Milano da tutta Italia. Si tratta delle partite Iva, lavoratori che si sono riuniti nella giornata del 4 giugno all'Arco della Pace e oggi, 5 giugno, sono ancora sul posto con sedie e tende per manifestare e chiedere aiuti al governo. "Vogliamo ripartire con dignità", dice uno di loro alle telecamere di "Mattino Cinque".

"Sono qui non solo per la mia attività, ma per il nostro futuro", dichiara Ferruccio, titolare di un pub a Parma che manifesta a Milano anche per tutti i colleghi che non hanno potuto riaprire le loro attività. "Gli aiuti non arrivano, siamo preoccupati per i nostri dipendenti - conclude Ferruccio - anche loro hanno famiglia".