Milano, la pioggia non ferma le "Sardine": piazza Duomo gremita

A Milano la pioggia non ha fermato le " Sardine ". Piazza del Duomo è stata infatti riempita da manifestanti che hanno deciso di prendere parte all'iniziativa, per la prima volta organizzata nel capoluogo lombardo. Sul palco, oltre a momenti di musica, si sono alternati attori che hanno recitato alcuni articoli della Costituzione. La folla ha quindi scandito lo slogan: "Milano non si lega".

Gli organizzatori hanno lanciato un appello ai partecipanti affinché portassero scatole di sardine, che al termine della manifestazione saranno donati alla onlus Pane Quotidiano, che ogni giorno distribuisce oltre 3mila pasti caldi gratuitamente.

Saviano: "Non è una piazza contro, ma per i diritti" "Questa piazza non deve essere una piazza solo contro, ma sta andando verso la difesa dei diritti che sono prima di ogni cosa. Le Sardine impediscono l'erosione della democrazia". Lo ha detto Roberto Saviano, salutando le Sardine in piazza Duomo. "Questa piazza è bellissima perché non c'è nessun leader, nessuna volontà di dire vaffa o di fare rottamazioni - ha aggiunto - ma questa è l'Italia che ha voglia di incontrarsi e ragionare".