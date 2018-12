Milano, investito da un suv alla fermata dell'autobus: morto 23enne

E' morto in ospedale Angelo Delas Alas, il ragazzo di 23 anni investito da un suv mentre aspettava l'autobus sulla Nuova Vigevanese, a Corsico (Milano). Il giovane aveva riportato gravissimi traumi al cranio e da subito era apparso in condizioni disperate. Ancora da accertare l'ipotesi che il conducente dell'auto fosse distratto dall'uso del cellulare. Gli altri due 16enni travolti dal suv si trovano in ospedale, ma con ferite più lievi.