Milano, incidente sul lavoro: gravissimo operaio nel cantiere della M4

Un operaio, I.R. di 42 anni, al lavoro nel cantiere della nuova linea 4 della metropolitana di Milano è in arresto cardiocircolatorio dopo esser rimasto semi-sepolto dai detriti a 18 metri di profondità. Secondo quanto riferito dal 118, che lo ha soccorso sul posto con manovre di rianimazione, l'uomo è ricoverato al San Carlo in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto in via Tirano. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco.