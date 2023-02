Milano, incidente sulla A4: auto tamponata al casello, morte due donne

Grave incidente venerdì notte sull'autostrada A4 a Milano.

Due donne sono morte dopo che la loro auto è stata tamponata da un altro mezzo all'altezza del casello. E' accaduto alle 2:30 in prossimità della barriera di Milano-Ghisolfa, in direzione di Torino, quando la vettura con a bordo una 60enne e una 54enne è stata tamponata in modo violentissimo da un mezzo che sopraggiungeva nella stessa direzione. Il conducente del secondo veicolo è rimasto ferito in modo non grave.