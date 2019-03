Milano, in attesa del tram è vietato fumare: proposte le fermate no-smoking

La proposta salutistaIl documento, che porta come primi firmatari il consigliere di Forza Italia Salvatore Locanto e la democratica Carole Lynn McGrath, si appella al sindaco Giuseppe Sala e all'assessore ai Trasporti e all'Ambiente Marco Granelli, chiedendo di "provvedere a adeguare il regolamento comunale in cui sono elencati i luoghi dove è vietato fumare aggiungendo l'interno delle pensiline delle fermate di bus e tram".



"Spesso capita - si legge nelle ragioni elencate nella mozione - che i fumatori in attesa di un mezzo pubblico utilizzino quel tempo per fumare una sigaretta, non essendoci un divieto specifico, e che molte delle persone normalmente in attesa siano soggetti particolarmente sensibili ai danni arrecati dall'esposizione al fumo passivo, come anziani, bambini e donne incinte". Non resta che attendere che la proposta sia valutata e applicata.