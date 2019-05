“Inizio alle tre e mezza e non so mai quando finirò”. A parlare è un lavoratore che comincia i suoi turni durante la notte, rifornendosi all’ortomercato di Milano, il più grande d’Italia. Un lavoro stancante e che non dà soddisfazioni dal punto di vista economico, come racconta un’altra persona ai microfoni di “Mattino Cinque”: “Non si arriva a fine mese, quando va bene guadagno 800 euro. Sono cinque anni che non faccio le ferie, non me le posso permettere”.



Una situazione dettata anche dalla crisi economica e dalla concorrenza sempre più spietata, in un mestiere che provoca anche difficoltà a livello fisico: “Ho una colonna vertebrale completamente distrutta. Carico e scarico casse da una vita. Per mille euro al mese quando va di lusso”, confessa uno dei lavoratori che passa le sue nottate all’ortomercato e che dichiara: “Guadagnare è una parola grossa, con i soldi che arrivano si sopravvive, nulla di più”.