Export di frutta e verdura crolla al -12%, minimo del decennio

Le esportazioni di ortofrutta Made in Italy sono crollate del 12% nel 2018 su valori minimi dell'ultimo decennio, sotto i 4 miliardi di chili. E' quanto emerge da un'analisi della Coldiretti in vista del Fruit Logistica di Berlino, fiera di settore. Ma il 2018 ha segnato il record dei consumi interni di frutta e verdura degli ultimi 20 anni, con quasi 9 miliardi di chili nel carrello, in aumento del 3% rispetto all'anno precedente.