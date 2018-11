Milano, i carabinieri arrestano il padre violento e il figlio scrive: "Supereroi"

Sempre secondo quanto riferito dall'Arma, nella giornata del 27 novembre i militari della Compagnia Porta Magenta sono intervenuti nell'abitazione della famiglia in via Bolla, nel popolare quartiere Gallaratese, dove l'uomo, un 31enne pregiudicato marocchino regolare in Italia, aveva preso a calci la donna, una 26enne italiana, che, dopo anni di violenze e sopprusi, aveva finalmente trovato il coraggio di chiedere aiuto e di denunciarlo.



Trasportata all'ospedale San Carlo, ha ricevuto dai sanitari una prognosi di 30 giorni. Le violenze si consumavano con frequenza anche il presenza del piccolo e di una sorellina di un anno e mezzo.