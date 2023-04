Milano, boom per l'hamburger di grillo: "Incassi aumentati del 25%"

Boom di richieste per l'hamburger di grillo: il "Grillo cheeseburger" servito dal primo ristorante in Italia che offre ai propri clienti la possibilità di scegliere dal menù alimenti prodotti con la farina di insetti sta portando al "Pane & Trita" un aumento degli incassi del 25%. Lo ha confermato lo stesso Pabel Ruggiero, Ceo e co-founder insieme a Filippo Lo Forte della catena nata a Seregno e ora presente anche a Milano: "Non ci aspettavamo tutto questo successo, l'abbiamo presa come una novità - ha spiegato a "Mattino Cinque News" -, questi volumi del 25% è dettato dal fatto che è una leva che suscita curiosità. Il nostro focus è la carne, che bisogna vendere in maniera dritta: i nostri clienti vengono da noi perché dicono che spendono meno che in macelleria. Quindi bisogna proporre le cose in maniera giusta e pendere degli accordi giusti con i fornitori. Il grillo è un'alternativa, non andrà mai a sostituire la carne. Due mesi fa non ci saremmo mai aspettati di fare questi numeri: c'è ancora molta curiosità, ma la carne resta sempre al primo posto".

Gli ingredienti del "Grillo Cheeseburger" - Nonostante il nome, la percentuale di farina di grillo contenuta in questo panino in realtà è molto bassa: l’hamburger, infatti, contiene solo l'1.6% di farina di grillo. Il panino è composto da pane artigianale verde (grazie alla presenza della spirulina, un'alga usata come colorante nell'alimentazione), farcito con scamorza fusa, cavolo viola, patata americana crispy e salsa. L'hamburger è realizzato con polvere di grillo, fagioli cannellini, patate al vapore, pane grattugiato, acqua, olio di girasole, lievito, sale, estratto di malto d’orzo, farina di grillo domestico e sale.