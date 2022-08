Milano, giovane accoltellata da un uomo in pieno giorno dopo una lite

Una giovane di 22 anni è stata accoltellata a Milano, in piazza della Repubblica.

Alcuni passanti, intorno alle 8, hanno segnalato la lite tra due persone, un uomo e una donna, stranieri, in strada. Trasportata in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli, la 22enne ha riportato una lesione a un polmone, oltre a tagli superficiali al torace e all'addome. Sul posto si è recata la polizia che è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. L'uomo è accusato di tentato omicidio .