Milano, furti in appartamento e negozio in pieno centro: bottino 650mila euro

Un appartamento, in una zona residenziale di Milano, e un negozio di abbigliamento nel Quadrilatero della Moda sono stati svaligiati nel capoluogo lombardo. Ingente il bottino, che nel complesso si aggira intorno ai 650mila euro. Nell'appartamento, i ladri con la fiamma ossidrica hanno aperto la cassaforte, da cui hanno portato via 200mila euro in lingotti d'oro, 100mila in monete da collezione, 50mila in gioielli e 35mila in orologi Rolex.