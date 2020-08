Milano, fugge e sperona auto carabinieri: arrestato 21enne marocchino

Non si è fermato all'alt e, inseguito dai carabinieri, ha percorso contromano e ad alta velocità alcune via speronando anche la vettura dei militari. Per questo motivo un marocchino di 21 anni è stato arrestato venerdì sera a Cesano Boscone (Milano) con le accuse di resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Dopo un tentativo di fuga a piedi, l'uomo ha anche aggredito i carabinieri con calci e pugni prima di essere arrestato.