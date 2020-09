Milano, fortissima esplosione in un appartamento: almeno otto feriti, uno è grave

Un fortissimo boato ha fatto tremare i palazzi a Milano, in piazzale Libia, intorno alle 7. Si tratterebbe di un'esplosione avvenuta in un appartamento, forse per una fuga di gas. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 188 con molte ambulanze. Otto persone sono rimaste ferite, di cui una in modo grave. Chi abita in zona racconta di aver percepito "un'esplosione fortissima".