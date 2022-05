Milano, drogò coppia e stuprò donna: 6 anni e 4 mesi a Omar Confalonieri

Confalonieri è stato, quindi, condannato a una pena inferiore di 4 anni rispetto alla richiesta della procura, che aveva chiesto per lui 10 anni e 4 mesi. L'agente immobiliare era presente in aula e ha preso la parola per rendere una serie di dichiarazioni spontanee. "

Ha chiesto scusa

, e il suo è un ravvedimento sincero", hanno assicurato i suoi difensori.

Secondo i suoi avvocati, Luca Ricci ed Emilio Triboni, l'uomo non era in sé e avrebbe agito in uno stato di profonda alterazione psicofisica dovuta alla massiccia assunzione di farmaci e cocaina. Ma la

perizia psichiatrica

era pienamente consapevole

ci riserviamo di impugnare la sentenza

disposta dal giudice nel corso del processo in abbreviato ha accertato che l'agente immobiliare, al momento del fatto,. I legali di Confalonieri avevano insistito in particolare sul difetto di mente e "le conclusioni della perizia sulla sua capacità di intendere e di volere non ci trovano affatto d'accordo". Per questo, hanno puntualizzato, "una volta lette le motivazioni". Il deposito è atteso entro 60 giorni.