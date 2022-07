Milano, dopo le critiche sulla sicurezza arriva la retromarcia della Ferragni: "Onorata e orgogliosa di Beppe Sala"

Instagram

Queste parole seguono le accuse lanciate due giorni fa, sempre tramite Instagram, sul tema della sicurezza

sicurezza

Luciana Lamorgese

nel capoluogo lombardo, definita "fuori controllo" dalla Ferragni. Chiamato direttamente in causa, il sindaco Sala si era mostrato in disaccordo con questa tesi, preferendo non rispondere se non "secondo il mio stile attraverso il lavoro" e invocando un intervento del ministro degli interni Luciana Lamorgese

collaborazione costruttiva e concreta

"Mi dispiace se le mie parole hanno causato strumentalizzazioni politiche e divisionismi che non mi appartengono", ha tenuto a precisare oggi la Ferragni, che conclude: "Credo in una collaborazione costruttiva e concreta perché anche se si hanno opinioni diverse, poi ci accorgiamo di avere a cuore sempre il bene comune". Nonostante la mano tesa dell'influencer, la polemica è comunque destinata a tenere banco nei prossimi giorni.

L'assessore alla sicurezza della Regione Lombardia Riccardo De Corato

Riccardo De Corato

ha infatti commentato polemicamente la notizia di un 32enne ferito a coltellate in via Stamira D'Ancona, zona Turro, questa notte. "Ma Sala cosa sta aspettando esattamente prima di smettere di ripetere come un disco rotto che a Milano va tutto bene?", si domanda l'esponente di Fratelli d'Italia, "E menomale che il problema di insicurezza della città, segnalato due giorni fa anche dall'Ambrogino d'Oro di Sala, l'influencer Chiara Ferragni, dopo Anpi e sindacati dipendenti Atm, per il primo cittadino è solo una sua opinione che non merita risposta".