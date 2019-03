Milano, donna trovata morta in casa: ipotesi omicidio

Una donna di 54 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento in via Piranesi, a Milano. Le cause del decesso sono ancora da accertare ma il cadavere è stato trovato a terra con un cuscino accanto al viso. La polizia, che indaga sul caso, non esclude che possa trattarsi di omicidio: il sospetto è che qualcuno l'abbia soffocata.