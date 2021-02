Milano, donna accoltellata alle gambe e alla schiena: muore in ospedale

Ufficio stampa

L'ha inseguita a piedi sulla Provinciale senza preoccuparsi dei tanti testimoni, le ha sferrato 5 coltellate a schiena e gambe ed è scappato. E' successo a Pedriano di San Giuliano Milanese dove una cittadina albanese, con qualche precedente, è stata ferita e lasciata in una pozza di sangue mentre il suo aggressore si è dato alla fuga. La donna è stata trasporta in ospedale, ma nonostante una delicata operazione chirurgica non ce l'ha fatta.