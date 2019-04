Milano, distribuisce il curriculum ai semafori: la storia di Collins raccontata dalle "Iene"

C’è chi ai semafori propone di lavare i vetri e chi chiede l’elemosina: ma Collins distribuisce il suo curriculum. A scovarlo sono “Le Iene”, che provano a raccontare la sua storia in cerca di fortuna, dalla Nigeria all’Italia. Incontrato agli incroci di Milano, Collins racconta di essere partito dal suo Paese per cercare lavoro e una vita migliore.



Gli inviati della trasmissione lo mettono alla prova: nella cucina di un ristorante, come giardiniere e come imbianchino. “Collins è stato onesto nel suo curriculum”, spiegano "Le Iene" dopo averlo visto all'opera. La buona volontà sicuramente non gli manca e le capacità ci sono. “Avrei lavorato ancora meglio se fossi stato senza telecamere, sono timido”, conclude il ragazzo.