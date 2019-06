Milano, disabili cadono nel Naviglio: un morto e un ferito grave

La tragedia durante una gita di gruppo - La vittima è finita in acqua dopo aver urtato la bici-carrozzina sulla quale viaggiava il coetaneo. I due uomini erano in gita con un gruppo di altri ospiti del centro diurno disabili di Macherio e due accompagnatori: stavano passeggiando in gruppo lungo la ciclabile sul Naviglio Grande in un punto dove non ci sono parapetti di protezione.



La dinamica - Il superstite è riuscito a liberarsi dalla cintura ed è riemerso dopo essere rimasto per alcuni secondi sott'acqua. Non c'è stato invece nulla da fare per il suo amico, individuato dai carabinieri della compagnia di Abbiategrasso poco prima del ponte di Cassinetta e recuperato dai vigili del fuoco.