Milano, conclusa dopo 5 ore l'esondazione del Seveso

Dopo cinque ore l'esondazione del Seveso è rientrata. Lo ha confermato l'assessore Marco Granelli spiegando che per il maltempo è stato chiuso il sottopasso Negrotto mentre gli altri in città sono funzionanti. "In corso evacuazione delle comunità del Parco Lambro per prudenza visto che il Lambro continua a salire e nel Parco incomincia ad allagare i prati", ha aggiunto.