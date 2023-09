Milano, un altro ciclista travolto da un'auto: è caccia al pirata della strada

Sempre secondo quanto riportato dal Giorno, l'uomo ha raccontato ai militari cosa gli è capitato, ma non ricordava i dettagli della macchina, solo che si trattava di un Suv di colore scuro. Per risalire a targa e modello dell'auto, gli agenti della polizia locale acquisiranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

I numeri - Per le vie di Milano, i pedoni uccisi nel 2023 sono stati otto a cui si aggiungono cinque ciclisti. Vittime in particolare di mezzi pesanti ma non solo e in diverse parti della città: centro e periferia. Persone travolte da betoniere, camion ma anche da autobus, vetture e motociclette.