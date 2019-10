Milano, bimbo di tre anni investito da un'auto: è grave

Un bimbo di tre anni è stato investito da un'automobile in viale Jenner, a Milano, ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda. Le sue condizioni sono gravi: il piccolo ha riportato un trauma cranico ma è cosciente. Il bimbo è stato investito mentre stava attraversando la strada, non sulle strisce pedonali, con la mamma e altri bambini. Il conducente pare se lo sia trovato davanti all'improvviso e non è riuscito a frenare in tempo.